Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần MPK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phân tích thị trường, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tìm năng.

Lên kế hoạch công việc theo thị trường phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.

Tiếp cận Khách hàng thông qua các phương thức gọi - gặp - email - khác.

Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp đảm bảo doanh số và mục tiêu đã đặt ra.

Chăm sóc, phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh với các khách hàng mới và duy trì đối với khách hàng của công ty.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Chăm chỉ, kiên trì, năng động, giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các lĩnh vực liên quan

Có ngoại hình sáng là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần MPK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần MPK Việt Nam

