Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 50 Khu X3, đường Lê Quang Đạo, P Phú Đô, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Phát triển thị trường sơn, tìm kiếm khách hàng mới

• Chăm sóc, thúc đẩy các khách hàng bán hàng

• Lập kế hoạch phát triển theo nhóm và báo cáo kết quả công việc theo tuần

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ độ tuổi 25 tuổi 25 tuổi trở lên, mạnh khỏe, trung thực

• Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

• Ưu tiên từng làm lĩnh vực kinh doanh sơn và vật liệu xây dựng.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hợp tác, đàm phán thương lượng

• Có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cầu tiến

• Nam - Độ tuổi sinh năm 2000 - 1990

Tại Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản từ: 10 - 15Triệu (+ thưởng trực tiếp + thưởng doanh số tháng + thưởng doanh số năm). Thu nhập thông thường từ 10 - 30 Triệu

• Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp , luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau.

• Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của nhà nước

• Có hỗ trợ phương tiện di chuyển + chi phí đi công tác.

• Thưởng cuối năm hấp dẫn, đi du lịch hằng năm cùng công ty.

• Có cơ hội thăng tiến lên quản lí khu vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin