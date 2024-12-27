Tuyển Nhân viên kinh doanh TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITED làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Lương cứng từ 10 – 30 triệu + thưởng. - Được trang bị điện thoại, máy tính - Được đào tạo về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng tư vấn khách hàng - Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rộng mở - Chế độ nghỉ phép, tham gia BHXH.... theo đúng quy định của nhà nước - Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ - Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm nửa buổi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Phát triển kinh doanh sản phẩm van công nghiệp như bẫy hơi, van điều khiển, van bi, van bướm, van cầu.

- Liên hệ, giới thiệu, tư vấn giải pháp, chọn sản phẩm, chào giá cho khách hàng.

- Liên hệ, tương tác khai thác nhu cầu khách hàng hiện hữu.

- Tìm kiếm phát triển khách hàng mới.

- Chịu trách nhiệm doanh thu bán hàng trong khu vực được giao.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngành nghề: Kinh doanh, Kỹ Thuật.

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế.

- Có kỹ năng phát triển thị trường và bán hàng kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo MS office

- Có khả năng làm việc theo nhóm

- Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Đà Nẵng

Tại TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITED

