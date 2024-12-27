Tuyển Nhân viên kinh doanh TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITED làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITED
- Quảng Ngãi: Lương cứng từ 10 – 30 triệu + thưởng.
- Được trang bị điện thoại, máy tính
- Được đào tạo về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng tư vấn khách hàng
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rộng mở
- Chế độ nghỉ phép, tham gia BHXH.... theo đúng quy định của nhà nước
- Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm nửa buổi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Phát triển kinh doanh sản phẩm van công nghiệp như bẫy hơi, van điều khiển, van bi, van bướm, van cầu.
- Liên hệ, giới thiệu, tư vấn giải pháp, chọn sản phẩm, chào giá cho khách hàng.
- Liên hệ, tương tác khai thác nhu cầu khách hàng hiện hữu.
- Tìm kiếm phát triển khách hàng mới.
- Chịu trách nhiệm doanh thu bán hàng trong khu vực được giao.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế.
- Có kỹ năng phát triển thị trường và bán hàng kỹ thuật
- Sử dụng thành thạo MS office
- Có khả năng làm việc theo nhóm
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Đà Nẵng
Tại TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
