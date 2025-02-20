Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 143 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc

* Hoạch định chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường.

* Nghiên cứu xu hướng thị trường, đưa ra kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển hệ thống kênh phân phối offline;

* Lập kế hoạch phát triển kênh phân phối phù hợp với nguồn lực của tổ chức, đảm bảo doanh thu tăng trưởng theo từng quý, từng năm.

* Phát triển Kênh Phân phối

- Kênh Phân phối OFFLINE (các kênh GT, MT…)

- Giám sát thực thi các chương trình thúc đẩy bán hàng

* Huấn luyện và đào tạo đội ngũ kinh doanh

- Quản lý, giám sát đội ngũ kinh doanh của phòng ban.

- Có các chương trình đào tạo định kỳ, giúp phát triển đội ngũ sale của công ty.

* Công việc khác

- Làm việc với các bộ phận liên quan về lập ngân sách và lập kế hoạch.

- Lập và nộp báo cáo theo quy định của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm từ 3 năm với vị trí TP Kinh doanh trở lên;

- Có kinh nghiêmk làm việc tại các đơn vị phân phối bán lẻ, công việc thường xuyên đi thị trường.

- Có kinh nghiệm về thị trường.

- Có khả năng đàm phán, thuyết trình với khách hàng.

- Độ tuổi: Trên 30 tuổi, Ưu tiên có Gia đình

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh tế, thống kê, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính, đầu tư...;

- Khả năng làm việc độc lập, khả năng quan sát, nhận định; khả năng giao tiếp tốt.

Quyền lợi

- Quyền lợi: LƯƠNG từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng + THƯỞNG + CHẾ ĐỘ theo quy định của Cty.

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

