Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - 143 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Duy trì & mở rộng hệ thống khách hàng.

Bán hàng.

Khảo sát thị trường & nghiên cứu đối thủ.

Phối hợp Quản lý trưng bày tại đại lý.

Cập nhật thông tin CSKH & giải quyết khiếu nại.

Cập nhật kiến thức về hàng hóa & xu hướng thị trường.

CHI TIẾT CÔNG VIỆC SẼ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP KHI PHỎNG VẤN.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ: 26 trở lên (Đã có gia đình là một lợi thế).

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Ưu tiên: Khối Ngành Kinh tế, Xây dựng, Thiết kế...)

Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên bán hàng thị trường các ngành hàng tiêu dùng, sale bảo hiểm, nội thất, xây dựng và biết đọc bản vẽ xây dựng là một lợi thế.

Có bằng lái xe ô tô B2.

Biết sử dụng tin học văn phòng (MS Word, Excel, PowerPoint), biết làm báo cáo.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 – 10 triệu đồng/ tháng + DOANH SỐ + THƯỞNG + CHẾ ĐỘ theo quy định của Cty.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

