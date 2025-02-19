Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi:
- 143 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Duy trì & mở rộng hệ thống khách hàng.
Bán hàng.
Khảo sát thị trường & nghiên cứu đối thủ.
Phối hợp Quản lý trưng bày tại đại lý.
Cập nhật thông tin CSKH & giải quyết khiếu nại.
Cập nhật kiến thức về hàng hóa & xu hướng thị trường.
CHI TIẾT CÔNG VIỆC SẼ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP KHI PHỎNG VẤN.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ: 26 trở lên (Đã có gia đình là một lợi thế).
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Ưu tiên: Khối Ngành Kinh tế, Xây dựng, Thiết kế...)
Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên bán hàng thị trường các ngành hàng tiêu dùng, sale bảo hiểm, nội thất, xây dựng và biết đọc bản vẽ xây dựng là một lợi thế.
Có bằng lái xe ô tô B2.
Biết sử dụng tin học văn phòng (MS Word, Excel, PowerPoint), biết làm báo cáo.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8 – 10 triệu đồng/ tháng + DOANH SỐ + THƯỞNG + CHẾ ĐỘ theo quy định của Cty.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI