Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH
- Hà Nội: Thu nhập ổn định Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước Môi trường năng động, sáng tạo Lương cứng từ 8.000.000 trao đổi khi phỏng vấn + PC+ Thưởng + Hoa Hồng Được tăng lương sau 3
- 6 tháng, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Kinh doanh các mặt hàng mà công ty đang phân phối _ Camera giám sát, imou, dahua, ezviz, hikvison, phụ kiện camera ...., link kiện máy tính thiết bi laptop, máy tính pc , máy in
Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng của Công ty.
Tìm kiếm khách hàng mới
Đăng bán trên các group , tương tác chăm sóc phát triển kênh Facebook kinh doanh
Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty.
Hình thức làm việc : Full time
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT /CCTV
Ưu tiên những người có chí tiến thủ muốn tìm một môi trường làm việc lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI