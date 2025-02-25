Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập ổn định Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước Môi trường năng động, sáng tạo Lương cứng từ 8.000.000 trao đổi khi phỏng vấn + PC+ Thưởng + Hoa Hồng Được tăng lương sau 3

- 6 tháng, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Kinh doanh các mặt hàng mà công ty đang phân phối _ Camera giám sát, imou, dahua, ezviz, hikvison, phụ kiện camera ...., link kiện máy tính thiết bi laptop, máy tính pc , máy in
Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng của Công ty.
Tìm kiếm khách hàng mới
Đăng bán trên các group , tương tác chăm sóc phát triển kênh Facebook kinh doanh
Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty.
Hình thức làm việc : Full time

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT /CCTV
Ưu tiên những người có chí tiến thủ muốn tìm một môi trường làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MHA BẮC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 54 thành cổ - p vệ an - Tp Bắc Ninh

