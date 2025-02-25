Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lương từ 8.000.000 đến 15.000.000 VNĐ.

- Thưởng doanh số hằng năm

- Thưởng lương tháng 13 , thưởng lễ tết theo quy định và kết quả kinh doanh của Công ty.

- Từ thứ hai đến hết sáng thứ bảy (Nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật)

- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật

- BHXH,BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật

- Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe PTI

- Du lịch/ Teambuilding 01 lần/năm, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ (đã có data Khách hàng).
- Phát triển khách hàng mới.
- Cập nhật kiến thức sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
- Tư vấn sản phẩm/ giải pháp tới khách hàng.
- Theo dõi dự án từ khi bắt đầu triển khai.
- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thành công việc.
- Lập kế hoạch bán hàng, theo dõi tình hình kinh doanh trong tháng.
- Báo cáo tình hình tháng/ quý đến cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, CNTT, Viễn thông
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm về các dự án Viễn thông, CNTT, Dịch vụ hạ tầng
- Có kiến thức về CNTT, Viễn thông
- Trình độ ngoại ngữ Anh văn giao tiếp
- Trình độ tin học Thành thạo sử dụng Words, Excel và Powerpoint....
- Khả năng kiểm tra, giám sát, trình bày, lập kế hoạch.
- Khả năng xử lý tình huống, thu nhập và xử lý thông tin.
- Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao.
- Giới tính, độ tuổi. Không giới hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 103-105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

