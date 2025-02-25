Tuyển Nhân viên kinh doanh TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
- Hà Nội:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
- Miễn phí các bữa ăn tại công ty
- Thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ, Tết,...
- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
- Phụ cấp xăng xe, nhà ở
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...)
- BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chăm sóc tốt KH hiện hữu, mở rộng thêm list KH mới.
- Khai thác data khách hàng qua các kênh online/offline... liên hệ chào giới thiệu sản phẩm - dịch vụ của công ty
- Cập nhật nhu cầu, định hướng, kế hoạch phát triển sản phẩm của thị trường và các khách hàng tiềm năng
- Phân tích, đánh giá nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh trạnh đưa ra đối sách phù hợp
- Tiếp nhận thông tin về yêu cầu từ KH, triển khai báo giá.
- Đàm phán giá và các điều khoản liên quan, thiết lập hợp đồng bán hàng với khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung: 4 kỹ năng tốt
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, biết tiếng Anh
Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI