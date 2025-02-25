Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Npg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: đàm phán theo kinh nghiệm + hoa hồng, không giới hạn, thử thách mức lương cao Được đóng bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức Tham gia vào các hoạt động đào tạo của công ty. Có môi trường phát triển bản thân., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phiên dịch cho các chuyên gia đào tạo, tư vấn trong quá trình thực hiện các dự án với khách hàng Trung Quốc, Đài Loan.
Chăm sóc khách hàng
Liên hệ với khách hàng Trung Quốc, Đài Loan
Các công việc khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
HSK 5 trở lên, Khả năng sử dụng tốt tiếng Trung 4 kỹ năng
Tự tin trong giao tiếp, yêu thích công việc kinh doanh
Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point,...
Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
