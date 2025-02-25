Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Npg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: đàm phán theo kinh nghiệm + hoa hồng, không giới hạn, thử thách mức lương cao Được đóng bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức Tham gia vào các hoạt động đào tạo của công ty. Có môi trường phát triển bản thân., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phiên dịch cho các chuyên gia đào tạo, tư vấn trong quá trình thực hiện các dự án với khách hàng Trung Quốc, Đài Loan.

Chăm sóc khách hàng

Liên hệ với khách hàng Trung Quốc, Đài Loan

Các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HSK 5 trở lên, Khả năng sử dụng tốt tiếng Trung 4 kỹ năng

Tự tin trong giao tiếp, yêu thích công việc kinh doanh

Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point,...

Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin