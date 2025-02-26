Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cửa Sunspace làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Cửa Sunspace
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thu nhập 10.000.000 đồng

- 30.000.000 đồng Thưởng doanh số hấp dẫn, thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kỹ thuật và nghiệp vụ liên quan., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp phù hợp.
Lập báo giá, thương thảo hợp đồng và đảm bảo việc ký kết hợp đồng với khách hàng.
Quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại, duy trì và phát triển quan hệ lâu dài.
Theo dõi tiến độ dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật, quản trị kinh doanh,hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ADG, số 37 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

