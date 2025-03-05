Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK
- Thái Bình:
- 63 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tìm kiếm, duy trì và phát triển tệp Khách hàng của Công ty
Khai thác nhu cầu, tư vấn báo giá và giới thiệu sản phẩm (Sản phẩm thể thao)
Đàm phán, thỏa thuận và chốt đơn hàng
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để xử lý đơn hàng theo quy trình
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại và giải quyết các tình huống phát sinh trong đơn hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện có và phát triển mạng lưới khách hàng mới để đạt doanh số bán hàng
Phân tích sự biến động của thị trường và các đối thủ cạnh tranh; từ đó đề xuất ra các phương án thúc đẩy sản phẩm tới khách hàng.
Cập nhật Cơ sở dữ liệu nhóm khách hàng được đảm trách. Xây dựng và báo cáo Trưởng phòng các phương án chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng thị phần khách hàng tiềm năng.
Nắm vững các công dụng, tính năng các sản phẩm của Công ty; Liên tục tìm hiểu thêm nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ để cải tiến dịch vụ, hỗ trợ kịp thời.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 20 đến 35 tuổi
Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh bán hàng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 02 năm trong lĩnh vực bán hàng thể thao, yến sào. (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản)
Kỹ năng mềm: Linh hoạt, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng là một lợi thế, kỹ năng thuyết phục, xử lý vấn đề, hoạt động nhóm.
Kỹ năng máy tính: Word, Excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thêm từ các chương trình theo tháng và thưởng vinh danh khuyến khích và động viên tinh thần làm việc của Sales.
Chính sách Thưởng: Thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng.
Được cung cấp số điện thoại làm việc và bộ Sale kit.
Hưởng đẩy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, thưởng lễ tết theo quy định của Pháp luật
Được đào tạo bài bản và có lộ trình thăng tiến trong công việc hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK
