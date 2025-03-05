Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 63 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tìm kiếm, duy trì và phát triển tệp Khách hàng của Công ty
Khai thác nhu cầu, tư vấn báo giá và giới thiệu sản phẩm (Sản phẩm thể thao)
Đàm phán, thỏa thuận và chốt đơn hàng
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để xử lý đơn hàng theo quy trình
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại và giải quyết các tình huống phát sinh trong đơn hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện có và phát triển mạng lưới khách hàng mới để đạt doanh số bán hàng
Phân tích sự biến động của thị trường và các đối thủ cạnh tranh; từ đó đề xuất ra các phương án thúc đẩy sản phẩm tới khách hàng.
Cập nhật Cơ sở dữ liệu nhóm khách hàng được đảm trách. Xây dựng và báo cáo Trưởng phòng các phương án chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng thị phần khách hàng tiềm năng.
Nắm vững các công dụng, tính năng các sản phẩm của Công ty; Liên tục tìm hiểu thêm nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ để cải tiến dịch vụ, hỗ trợ kịp thời.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành về kinh tế: Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân sự,...
Độ tuổi: Từ 20 đến 35 tuổi
Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh bán hàng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 02 năm trong lĩnh vực bán hàng thể thao, yến sào. (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản)
Kỹ năng mềm: Linh hoạt, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng là một lợi thế, kỹ năng thuyết phục, xử lý vấn đề, hoạt động nhóm.
Kỹ năng máy tính: Word, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10 - 50 triệu (Lương cứng + Hoa hồng doanh số)
Thưởng thêm từ các chương trình theo tháng và thưởng vinh danh khuyến khích và động viên tinh thần làm việc của Sales.
Chính sách Thưởng: Thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng.
Được cung cấp số điện thoại làm việc và bộ Sale kit.
Hưởng đẩy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, thưởng lễ tết theo quy định của Pháp luật
Được đào tạo bài bản và có lộ trình thăng tiến trong công việc hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 63 Nguyễn Thái Bình , Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

