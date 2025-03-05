Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 63 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, duy trì và phát triển tệp Khách hàng của Công ty

Khai thác nhu cầu, tư vấn báo giá và giới thiệu sản phẩm (Sản phẩm thể thao)

Đàm phán, thỏa thuận và chốt đơn hàng

Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để xử lý đơn hàng theo quy trình

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại và giải quyết các tình huống phát sinh trong đơn hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện có và phát triển mạng lưới khách hàng mới để đạt doanh số bán hàng

Phân tích sự biến động của thị trường và các đối thủ cạnh tranh; từ đó đề xuất ra các phương án thúc đẩy sản phẩm tới khách hàng.

Cập nhật Cơ sở dữ liệu nhóm khách hàng được đảm trách. Xây dựng và báo cáo Trưởng phòng các phương án chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng thị phần khách hàng tiềm năng.

Nắm vững các công dụng, tính năng các sản phẩm của Công ty; Liên tục tìm hiểu thêm nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ để cải tiến dịch vụ, hỗ trợ kịp thời.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành về kinh tế: Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân sự,...

Độ tuổi: Từ 20 đến 35 tuổi

Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh bán hàng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 02 năm trong lĩnh vực bán hàng thể thao, yến sào. (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản)

Kỹ năng mềm: Linh hoạt, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng là một lợi thế, kỹ năng thuyết phục, xử lý vấn đề, hoạt động nhóm.

Kỹ năng máy tính: Word, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10 - 50 triệu (Lương cứng + Hoa hồng doanh số)

Thưởng thêm từ các chương trình theo tháng và thưởng vinh danh khuyến khích và động viên tinh thần làm việc của Sales.

Chính sách Thưởng: Thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng.

Được cung cấp số điện thoại làm việc và bộ Sale kit.

Hưởng đẩy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, thưởng lễ tết theo quy định của Pháp luật

Được đào tạo bài bản và có lộ trình thăng tiến trong công việc hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK

