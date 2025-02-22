Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Tầng7, Toà nhà Lê Phạm, 100 Tô Hiệu,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Công việc chuyên môn:
- Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các bác sĩ, bệnh viện;
- Chủ động, trực tiếp thương lượng, đàm phán với khách hàng về giá cả/dịch vụ và các điều khoản kinh doanh, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các chính sách bán hàng của Công ty.
- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác, khách hàng truyền thống và thường xuyên của Công ty;
- Tham gia các hội nghị triễn lãm, hội thảo, chương trình đào tạo.
Các công việc nội bộ:
- Báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu;
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc;

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến
- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: Cơ bản (7-9 triệu)+ Phụ cấp + Doanh số từ (10 triệu-80 triệu)
- Làm việc với môi trường nước ngoài
- Các phúc lợi về BHXH, BHYT, nghỉ phép, lương tháng 13, phụ cấp, xét tăng lương,...
theo quy định của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
- Cung cấp các thiết bị khi làm việc
- Teambuilding, tiệc sinh nhật nhân viên hàng tháng, nghỉ phép/nghỉ lễ, chế độ ốm
đau/hiếu hỉ đầy đủ.
- Lương tháng 13
- Xét duyệt tăng lương: theo định kỳ.
Thời gian &Nơi làm việc
Thời gian làm việc: 8h-17h ( từ thứ 2 – thứ 6 và làm2 ngày thứ 7 trong tháng) chỉ trong 1-2 tháng ở công ty học tài liệu trong thời gian thử việc. Sau khi vào chính thức thì không cần đến công ty, chỉ lên khi họp.
Nơi làm việc
VP. HN: Tầng 9, P-Tower, 52 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm
VP.Hải Phòng: Tầng7, Toà nhà Lê Phạm, 100 Tô Hiệu, Lê Chân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 326/1 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

