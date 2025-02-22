Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tầng7, Toà nhà Lê Phạm, 100 Tô Hiệu,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc

Công việc chuyên môn:

- Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các bác sĩ, bệnh viện;

- Chủ động, trực tiếp thương lượng, đàm phán với khách hàng về giá cả/dịch vụ và các điều khoản kinh doanh, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các chính sách bán hàng của Công ty.

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác, khách hàng truyền thống và thường xuyên của Công ty;

- Tham gia các hội nghị triễn lãm, hội thảo, chương trình đào tạo.

Các công việc nội bộ:

- Báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu;

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc;

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: Cơ bản (7-9 triệu)+ Phụ cấp + Doanh số từ (10 triệu-80 triệu)

- Làm việc với môi trường nước ngoài

- Các phúc lợi về BHXH, BHYT, nghỉ phép, lương tháng 13, phụ cấp, xét tăng lương,...

theo quy định của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Cung cấp các thiết bị khi làm việc

- Teambuilding, tiệc sinh nhật nhân viên hàng tháng, nghỉ phép/nghỉ lễ, chế độ ốm

đau/hiếu hỉ đầy đủ.

- Lương tháng 13

- Xét duyệt tăng lương: theo định kỳ.

Thời gian &Nơi làm việc

Thời gian làm việc: 8h-17h ( từ thứ 2 – thứ 6 và làm2 ngày thứ 7 trong tháng) chỉ trong 1-2 tháng ở công ty học tài liệu trong thời gian thử việc. Sau khi vào chính thức thì không cần đến công ty, chỉ lên khi họp.

Nơi làm việc

VP. HN: Tầng 9, P-Tower, 52 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm

VP.Hải Phòng: Tầng7, Toà nhà Lê Phạm, 100 Tô Hiệu, Lê Chân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na

