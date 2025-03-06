Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Lychee làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Vận hành bán lẻ trên nền tảng bán hàng Website Shopify Quốc tế (82xbeauty.com): Lên đơn hàng, báo đơn, tối ưu listing và tỷ lệ chuyển đổi trên website.

Chăm sóc khách hàng lẻ, sỉ: Giao tiếp, phản hồi khách hàng và xử lý các sự cố về đơn hàng, vấn đề xảy ra với khách hàng, gửi email truyền thông các chương trình tới khách hàng

Quản lý tồn kho hàng hóa, tiến độ hàng sang kho đối tác.

Tìm kiếm, sàng lọc và làm việc với các đối tác: Vận chuyển, giấy tờ pháp lý, đội ngũ hỗ trợ của sàn….đảm bảo tiến độ thanh toán.

Tham gia các buổi họp phòng và họp liên phòng ban phối hợp hỗ trợ công việc để đảm bảo tiến độ đề ra (order, logistic, thanh toán..).

Quản lý vận hành các kênh social Quốc tế: Facebook, Pinterest, Instagram..

Vận hành tối ưu quảng cáo cho sàn Amazon, ebay

· Đề xuất kênh bán hàng hiệu quả mới và làm thủ tục đăng ký mở các kênh bán hàng Quốc tế mới theo phân công được giao

· Tổng hợp và báo cáo về doanh số, chi phí chiết khấu, ưu đãi với các chương trình bán hàng theo tháng

· Đề xuất các chương trình phù hợp thúc đẩy doanh số

Tham gia các khóa đào tạo, hoạt động tập thể của tổ chức

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí vận hành bán hàng trên các nền tảng bán hàng Quốc tế (Shopify…).

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

· Có kiến thức và kinh nghiệm về vận hành tối ưu bán hàng quốc tế trên nền tảng Shopify, am hiểu chính sách từng thị trường,

· Kinh nghiệm chăm sóc, thuyết phục khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng thường xuyên.

· Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại QT, ngoại thương hoặc tương đương

Khả năng tìm kiếm & khai thác khách hàng B2C: Có kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

Ưu tiên: Ứng viên có network rộng trong ngành thực phẩm chức năng, từng làm việc với thị trường Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á.

Tại Công ty Cổ phần Lychee Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 12.000.000đ – 20.000.000đ (tùy theo năng lực) + % doanh số.

Lương tháng 13, thưởng năm,...

Tham gia BHXH, BHTN và BHYT và các phúc lợi khác quy định công ty và theo Luật định.

Cơ hội làm việc với đối tác nước ngoài, mở rộng network quốc tế.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lychee

