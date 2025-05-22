Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thời Trang Gior làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thời Trang Gior
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
Công ty TNHH Thời Trang Gior

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thời Trang Gior

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lotte Center Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn và bán hàng cho khách hàng tại Trung tâm thương mại
- Trưng bày, vệ sinh và chăm sóc sản phẩm tại Cửa hàng.
- Thông báo và tư vấn cho khách hàng các chương trình giảm giá, khuyến mãi, VIP
- Hình thức làm việc: Làm việc theo ca (xoay ca, không cố định ca)
- Công việc sẽ được hướng dẫn đào tạo thêm khi được tuyển dụng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Trung thực, nhanh nhẹn, nặng động, nhiệt tình
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thời trang

Tại Công ty TNHH Thời Trang Gior Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ 1 ngày trong tuần, không nghỉ Thứ 7/ Chủ Nhật
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Lương Tháng 13 - Tùy vào tình hình kinh doanh
- Lương + thưởng đat KPIhằng tháng
- Cấp đồng phục
- Được mua hàng với chính sách ưu đãi giành cho nhân viên
- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Gior

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang Gior

Công ty TNHH Thời Trang Gior

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 48 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

