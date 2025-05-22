Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thời Trang Gior làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lotte Center Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn và bán hàng cho khách hàng tại Trung tâm thương mại

- Trưng bày, vệ sinh và chăm sóc sản phẩm tại Cửa hàng.

- Thông báo và tư vấn cho khách hàng các chương trình giảm giá, khuyến mãi, VIP

- Hình thức làm việc: Làm việc theo ca (xoay ca, không cố định ca)

- Công việc sẽ được hướng dẫn đào tạo thêm khi được tuyển dụng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Trung thực, nhanh nhẹn, nặng động, nhiệt tình

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thời trang

Tại Công ty TNHH Thời Trang Gior Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ 1 ngày trong tuần, không nghỉ Thứ 7/ Chủ Nhật

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Lương Tháng 13 - Tùy vào tình hình kinh doanh

- Lương + thưởng đat KPIhằng tháng

- Cấp đồng phục

- Được mua hàng với chính sách ưu đãi giành cho nhân viên

- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Gior

