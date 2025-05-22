Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 4, Lô 2, Khu công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

- Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ( sử dụng xe công ty)

- Khảo sát, khai thác khách hàng mới

- Chăm sóc khách hàng

- Quản lý và hỗ trợ cộng tác viên

Yêu Cầu Công Việc

- Không giới hạn độ tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên

- không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

- Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

- Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

- Không có hình xăm trên người.

Chế Độ Đãi Ngộ

* Thời gian thử việc: 1 tháng

* Mức lương:

- Tổng thu nhập (gross) : 10 triệu ~ 14 triệu đồng/tháng .Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật.

Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net

* Chế độ phúc lợi:

- Tăng lương hằng năm.

- Thưởng: 2 lần/năm

- Thưởng thâm niên

- Tham quan nghỉ mát hằng năm.

- Phép năm theo Luật Lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

* Điều kiện làm việc:

- Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

* Nơi làm việc: Sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển

