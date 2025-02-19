Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình:

- Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đại lý và nhà phân phối (Chăm sóc điểm bán hàng như đại lý, tạp hóa,... và mở mới điểm bán)
Thực hiện các hoạt động bán hàng và quảng bá sản phẩm gạo túi thương hiệu A AN kênh GT
Theo dõi và quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh
Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới, đảm bảo hàng hóa trưng bày đầy đủ, đẹp, đúng quy định.
Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, nhiệt huyết, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.
Có kỹ năng bán hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Hiểu biết về thị trường bán lẻ và hoạt động kinh doanh kênh GT

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 144-146-148 đường số 11, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

