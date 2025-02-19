Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Ninh Bình:
- Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đại lý và nhà phân phối (Chăm sóc điểm bán hàng như đại lý, tạp hóa,... và mở mới điểm bán)
Thực hiện các hoạt động bán hàng và quảng bá sản phẩm gạo túi thương hiệu A AN kênh GT
Theo dõi và quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh
Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới, đảm bảo hàng hóa trưng bày đầy đủ, đẹp, đúng quy định.
Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, nhiệt huyết, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.
Có kỹ năng bán hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Hiểu biết về thị trường bán lẻ và hoạt động kinh doanh kênh GT
Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI