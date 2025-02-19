Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đại lý và nhà phân phối (Chăm sóc điểm bán hàng như đại lý, tạp hóa,... và mở mới điểm bán)

Thực hiện các hoạt động bán hàng và quảng bá sản phẩm gạo túi thương hiệu A AN kênh GT

Theo dõi và quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh

Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới, đảm bảo hàng hóa trưng bày đầy đủ, đẹp, đúng quy định.

Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, nhiệt huyết, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.

Có kỹ năng bán hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Hiểu biết về thị trường bán lẻ và hoạt động kinh doanh kênh GT

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

