Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- Số 759, đường Bà Triệu, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

- Hữu Lễ 4, Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa (KIA

- Mazda Thọ Xuân)

- Sô 486 Đường 30/6, Phố Phúc Trì, Phường Nam Thành, TP Hoa Lư, Ninh Bình (BMW Ninh Bình)

- Km số 4, quốc lộ 1A, tổ dân phố Đại Cầu, Phường Tân Hiệp, Thành phố Phủ lý, Tỉnh Hà Nam, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Bán hàng & chăm sóc khách hàng:
Triển khai thực hiện tư vấn vàbán hàng, chịu trách nhiệm doanh số xe của cá nhân.
Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (trực tiếp, điện thoại, online, sự kiện...).
Tư vấn chuyên nghiệp, phân tích nhu cầu và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất.
Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng tại hệ thống theo quy trình quy định.
Thực hiện quy trình bán hàng từ tiếp đón, tư vấn, đàm phán, chốt đơn đến bàn giao xe.
Marketing & thị trường:
Phối hợp triển khai các chương trình bán hàng, sự kiện giới thiệu sản phẩm.
Đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch marketing, nâng cao hiệu quả marketing bán hàng tại đơn vị.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp trở lên các ngành Kinh tế, Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch, Ô tô.
Không có kinh nghiệm có thể đào tạo. Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán lẻ cao cấp là 1 lợi thế.
Không có kinh nghiệm có thể đào tạo.
Hiểu về thị trường ô tô, các dòng xe và có niềm đam mê với ngành công nghiệp ô tô.
Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe B2.

Tại Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (LCB từ 8tr + HH cao - Thu nhập từ 15-40tr)
Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;
Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định;
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;
Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 759, đường Bà Triệu, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

