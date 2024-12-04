Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH MOTOR làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Phụ trách kinh doanh các sản phẩm lốp xe.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / đại học – chuyên ngành quản trị kinh doanh/marketing

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Có khả năng quản lý tốt công việc.

Sử dụng tốt Word, Excel

Năng động, giao tiếp tốt, lịch sự, hài hòa, biết lắng nghe, truyền đạt tốt

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt là một lợi thế.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Khả năng làm việc cường độ, áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH MOTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH MOTOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin