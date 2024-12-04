Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH MOTOR làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH MOTOR
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình:
- Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Phụ trách kinh doanh các sản phẩm lốp xe.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng / đại học – chuyên ngành quản trị kinh doanh/marketing
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có khả năng quản lý tốt công việc.
Sử dụng tốt Word, Excel
Năng động, giao tiếp tốt, lịch sự, hài hòa, biết lắng nghe, truyền đạt tốt
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt là một lợi thế.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ.
Khả năng làm việc cường độ, áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH MOTOR Thì Được Hưởng Những Gì
