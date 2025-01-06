Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Nghỉ lễ, tết, phép năm, nghỉ mát,..., Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm tập khách tour, các đại lý lữ hành để chào báo giá và dịch vụ khách hàng

Tiếp nhận thông tin dịch vụ và tư vấn dịch vụ cho khách lẻ, khách đoàn hội họp

Tiếp nhận và xử lý booking đặt ăn và nghỉ của các công ty lữ hành tại khách sạn và phố cổ Hoa Lư

Take care khách đoàn có sử dụng dịch vụ ăn uống và nghỉ tại khách sạn

Kết nối thông tin về thời gian sử dụng dịch vụ, các dịch vụ phát sinh giữa trưởng đoàn/ điều hành, hướng dẫn viên và các bộ phận có liên quan đến dịch vụ

Làm hợp đồng, quyết toán và truyền thông tin xuất hóa đơn tài chính cho các đoàn sử dụng dịch vụ

Các công việc phát sinh trong thời gian làm việc và take care khách

Các công việc phát sinh do BGĐ/TBP chỉ đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, du lịch, ngoại ngữ, ngoại giao,...

Kiến thức về thị trường, nghiệp vụ kinh doanh, bán hàng

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng giải quyết phàn nàn khách hàng

Kỹ năng thanh - quyết toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ

