Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
- Ninh Bình: Nghỉ lễ, tết, phép năm, nghỉ mát,..., Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm tập khách tour, các đại lý lữ hành để chào báo giá và dịch vụ khách hàng
Tiếp nhận thông tin dịch vụ và tư vấn dịch vụ cho khách lẻ, khách đoàn hội họp
Tiếp nhận và xử lý booking đặt ăn và nghỉ của các công ty lữ hành tại khách sạn và phố cổ Hoa Lư
Take care khách đoàn có sử dụng dịch vụ ăn uống và nghỉ tại khách sạn
Kết nối thông tin về thời gian sử dụng dịch vụ, các dịch vụ phát sinh giữa trưởng đoàn/ điều hành, hướng dẫn viên và các bộ phận có liên quan đến dịch vụ
Làm hợp đồng, quyết toán và truyền thông tin xuất hóa đơn tài chính cho các đoàn sử dụng dịch vụ
Các công việc phát sinh trong thời gian làm việc và take care khách
Các công việc phát sinh do BGĐ/TBP chỉ đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về thị trường, nghiệp vụ kinh doanh, bán hàng
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng giải quyết phàn nàn khách hàng
Kỹ năng thanh - quyết toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
