Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3 Ngõ 147A Tân Mai, Hoàng Mai, Phường Tương Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

DTECH - THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thiết bị điện LS, Mitsubishi, Schneider, Hyundai

Biến tần INVT, LS, Fuji, Mitsubishi

Tụ bù Samwha, Nuintek, Mikro, Shizuki

Vật tư phụ kiện Tủ điện

Lắp ráp Tủ phân phối, Tủ tụ bù, Tủ điều khiển ...

Mô tả công việc:

- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, zalo, email.

- Tư vấn khách hàng, báo giá vật tư - thiết bị điện.

- Soạn hợp đồng mua bán, xử lý đơn đặt hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, gõ phím nhanh.

- Giao tiếp tự tin qua điện thoại, giọng nói dễ nghe.

- Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận.

- Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8.000.000 - 15.000.000 /tháng. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Được Phụ cấp điện thoại.

- Hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động: nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết, bảo hiểm xã hội,...

- Được đào tạo nâng cao trình độ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech

