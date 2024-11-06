Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng.

Kinh doanh các thiết bị điện, điện tử, thiết bị điện gia dụng, đèn chiếu sáng, sản phẩm Smarthome và các giải pháp nhà thông minh như: công tắc thông minh, cảm biến, camera giám sát an ninh, chuông hình,...

Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng hiện tại. Mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, tìm kiếm đối tác, khách hàng. Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng: chung cư cao cấp, biệt thự, chủ đầu tư các tòa nhà, khu công nghiệp, trường học, các công ty xây dựng, cơ điện, các công ty tích hợp hệ thống.

Tạo dựng các mối quan hệ với các đơn vị đối tác ngành xây dựng, các công ty kiến trúc & xây dựng để phối hợp cùng cung cấp giải pháp nhà thông minh cho khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán các mặt hàng cao cấp

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo từ đầu

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, không nói giọng địa phương

Có laptop, giao tiếp tốt, có khả năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 - 8M tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực + hoa hồng dự án, thu nhập trung bình 10 - 15M

Không chấm công

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, tạo điều kiện phát triển, đồng hành đào tạo từng ngày

Cơ hội thăng tiến cao chỉ cần chứng minh được năng lực

Review lương 6 tháng 1 lần

Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật

