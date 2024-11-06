Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO
- Hà Nội: Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tham gia lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng.
Kinh doanh các thiết bị điện, điện tử, thiết bị điện gia dụng, đèn chiếu sáng, sản phẩm Smarthome và các giải pháp nhà thông minh như: công tắc thông minh, cảm biến, camera giám sát an ninh, chuông hình,...
Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng hiện tại. Mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, tìm kiếm đối tác, khách hàng. Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng: chung cư cao cấp, biệt thự, chủ đầu tư các tòa nhà, khu công nghiệp, trường học, các công ty xây dựng, cơ điện, các công ty tích hợp hệ thống.
Tạo dựng các mối quan hệ với các đơn vị đối tác ngành xây dựng, các công ty kiến trúc & xây dựng để phối hợp cùng cung cấp giải pháp nhà thông minh cho khách hàng.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo từ đầu
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, không nói giọng địa phương
Có laptop, giao tiếp tốt, có khả năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Không chấm công
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, tạo điều kiện phát triển, đồng hành đào tạo từng ngày
Cơ hội thăng tiến cao chỉ cần chứng minh được năng lực
Review lương 6 tháng 1 lần
Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO
