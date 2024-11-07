Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 64 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/linh kiện điện.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Thực hiện báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, công nghệ và thị trường liên quan đến thiết bị/linh kiện điện.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị/linh kiện điện.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức về các loại thiết bị/linh kiện điện, hiểu biết về thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.