Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 64 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/linh kiện điện.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Thực hiện báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.
Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, công nghệ và thị trường liên quan đến thiết bị/linh kiện điện.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị/linh kiện điện.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức về các loại thiết bị/linh kiện điện, hiểu biết về thị trường.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 64 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

