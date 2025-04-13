Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy in Viettel - Lô B2 - 03 - 2 - Khu CN Nam Thăng Long – Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, tạo mối quan hệ phát triển khách hàng trong lĩnh vực in ấn.

Gặp gỡ, tiếp xúc với khách hàng để thiết lập mối quan hệ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm phù hợp, đàm phán thuyết phục Khách hàng ký hợp đồng.

Theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng, đơn hàng từ khâu sản xuất, giao hàng và tiếp thu các ý kiến của khách hàng để điều chỉnh kịp thời.

Chăm sóc khách hàng , mở rộng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Lập kế hoạch công việc thực hiện để đạt mục tiêu doanh thu được giao.

Ứng viên nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, nếu có kinh nghiệm sẽ được định hướng ở các vị trí cao hơn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành : Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh.

Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về in ấn, quảng cáo, thương hiệu…

Các ứng viên yêu thích công việc Kinh doanh chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt. Linh hoạt xử lí tình huống nhanh và nhạy bén.

Nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ tết trong năm,...

Chính sách chăm sóc sức khỏe: BHXH, BHSK nâng cao,..

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Các Câu lạc bộ văn hóa thể thao như bóng đá, yoga,.. được tổ chức và sinh hoạt thường xuyên

Thưởng thức bữa trưa thơm ngon ngay tại Công ty với chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển

