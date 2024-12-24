Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A60 khu đấu giá 3ha Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng về các sản phẩm kim loại (Nhôm, Đồng, Kẽm);
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng. Chịu trách nhiệm với doanh số được giao;
- Quản lý, nghiên cứu tiếp cận và mở rộng phát triển tệp khách hàng. Tổng hợp phân tích thông tin thị trường/khách hàng, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý;
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và nâng cao tỷ lệ tái tụng đối với khách hàng;
- Thực hiện báo cáo công việc theo quy định;
- Thực hiện công việc theo phân công của Trưởng phòng kinh doanh;
- Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Độ tuổi: Từ 22 - 28 tuổi;
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale khoảng 1 năm (các mảng nội thất, thiết bị...) (hiểu biết về ngành hàng kim loại là một lợi thế )
- Yêu thích kinh doanh, không ngại bị từ chối. Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao;
- Giao tiếp khéo và xử lý tình huống nhanh nhẹn. Giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng điạ phương;
- Có quan điểm sống và tính cách phù hợp với văn hóa làm việc của Euro Stark: Nhân văn; Trung thực; Thẳng thắn; Bản lĩnh; Cầu tiến, ham học hỏi để phát triển bản thân.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7-9triệu/ tháng + KPI (thu nhập: 9-12 triệu)
- Được ăn trưa tại Công ty, được phục cấp tiền điện thoại;
- Được cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc; Được cấp đồng phục hàng năm;
- Có xe ô tô Công ty đưa đón khi đi gặp khách hàng hoặc đi công tác;
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; Nghỉ mát, Teambuilding, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...;
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;
- Được review lương theo quy định chung của Công ty;
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn;
- Được đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ và chuyên môn để trở thành một Kinh doanh chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A66/ khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha phường phúc diễn quận bắc từ liêm hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

