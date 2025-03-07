Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + Hoa hồng tuyển sinh. • Được đào tạo kỹ năng tư vấn, nghiệp vụ tuyển sinh, cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn. • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong ngành giáo dục. • Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và chính sách công ty. • Tham gia các sự kiện, chương trình đào tạo nội bộ, du lịch, team building hàng năm., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Nhiệm vụ chính:

• Tư vấn, giới thiệu các chương trình đào tạo của công ty đến học viên, phụ huynh qua nhiều kênh (điện thoại, email, mạng xã hội, trực tiếp…).

• Hỗ trợ học viên, phụ huynh trong quá trình đăng ký khóa học, giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình đào tạo, thủ tục nhập học.

• Chủ động tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động marketing, sự kiện, hội thảo…

• Chăm sóc học viên trước, trong và sau khi đăng ký khóa học để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng tỷ lệ giữ chân học viên.

• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để tổ chức các chương trình tuyển sinh, quảng bá thương hiệu.

• Báo cáo định kỳ về tình hình tuyển sinh, doanh số, chất lượng học viên cho cấp quản lý.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tuổi từ 22 – 35.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, Marketing, Giáo dục, Kinh tế…

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục, tuyển sinh, kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng (Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các trung tâm đào tạo, trường học…).

• Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

• Nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm và tinh thần làm việc theo nhóm.

• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 17 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.