Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 79A Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Chăm sóc và phát triển hệ thống khách hàng sỉ, đại lý sẵn có
- Thu hồi công nợ
- Thu thập thông tin, phân tích thị trường: xu hướng, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
- Chủ động đề xuất các chiến lược hỗ trợ đại lý, xúc tiến bán để khai thác các kênh đại lý, đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường
- Đi thị trường, khảo sát thực tế. Tổng hợp tin, số liệu, phân tích, báo cáo và đề xuất các biện pháp thúc đẩy doanh số từng thời điểm.
- Phát hiện và cảnh báo kịp thời các vấn đề bất cập trong quá trình làm việc với các đại lý, đề xuất các phương án, biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ giao tiếp tốt, năng động, hoạt bát
- Thái độ tốt, ham học hỏi và có trách nhiệm với công việc
- Chịu được áp lực cao
- Yêu thích thời trang
- Sẵn sàng đi thị trường (Hà Nội và Tỉnh)
- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình 13-20tr/ tháng
- Thưởng dịp Lễ, Tết.
- Thưởng nóng khi làm việc hiệu quả
- Được nghỉ chiều Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật
- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.
- Các hoạt động tập thể: Du lịch nghỉ mát cùng công ty, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ...
- Du lịch 1-2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 79A Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

