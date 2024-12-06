Tuyển Nhân viên kinh doanh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
VUIHOC.vn

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VUIHOC.vn

Mức lương
13 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

- Liên hệ giới thiệu các khóa học của Vui Học tới tệp khách hàng tiềm năng
- 100% % LÀ NGUỒN DATA NÓNG, ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP, TỶ LỆ CHỐT CAO từ 30%
- Khai thác, tư vấn và chốt đơn khóa học phù hợp theo nhu cầu của khách hàng
- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để gia tăng tỷ lệ tái tục
- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM
- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23 - 32 ( Sinh năm 1992 - 2002 )
- Ứng viên CÓ KINH NGHIỆM SALE, TƯ VẤN, TELESALE TỪ 6 THÁNG TRỞ LÊN
- Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp,
- Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc
- Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực-

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập, Chế độ phúc lợi :
- Lương cứng theo rank tối thiểu: 7-11 triệu + %Com -> THU NHẬP HÀNG THÁNG TỪ 15-30 TRIỆU +++ ĐỒNG/THÁNG.
- THỬ VIỆC HƯỞNG 100% LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG
- Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng.
- THƯỞNG NĂNG SUẤT HÀNG THÁNG, THƯỞNG NÓNG, THƯỞNG BEST SALE HÀNG THÁNG, THƯỞNG TĂNG TỐC THEO TUẦN, THÁNG, NĂM.
- Lương tháng 13
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động
- Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 3 tháng/ lần; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình gala cuối năm...
- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Tinh thần:
- Làm việc trong doanh nghiệp công nghệ ưu ái nhân tài, chính sách văn minh và nhân văn đối với người lao động
- Được chia sẻ cơ hội học tập chất lượng cao đến trẻ em toàn Việt Nam, nhất là trẻ em ở các tỉnh thành xa trung tâm, được tự hào chứng kiến người dùng hài lòng, trẻ em Việt Nam học tập tiến bộ
- Được chia sẻ thường xuyên với BLĐ và Quản lý cấp cao, được lắng nghe và thể hiện quan điểm
- Được quan tâm, đào tạo kỹ năng và có lộ trình phát triển cụ thể sau 3 - 6 tháng đối với nhân sự năng suất cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

