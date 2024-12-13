Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 5 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Nhân viên kinh doanh

Trực fanpage, trực tổng đài

Tư vấn cho Khách hàng liên hệ qua kênh fanpage/ tổng đài của Nha khoa

Lên lịch hẹn, nhắc lịch cho Khách hàng đến chăm sóc, điều trị răng tại Nha khoa

Đầu mối nhận thông tin về khiếu nại/ góp ý của Khách hàng qua kênh fanpage/ tổng đài, đưa ra phương án xử lý theo quy trình của Công ty.

Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng qua điện thoại, fanpage, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ của Công ty.

Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nha khoa 1 năm

Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên

Khả năng sử dụng kỹ năng vi tính văn phòng tốt

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương, đặc biệt ứng viên có kinh nghiệm về nha khoa sẽ có thu nhập rất cao

Giọng nói rõ ràng, lưu loát

Có niềm đam mê trong công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15tr – 25t

Được ký hợp đồng lao động, hưởng các chế độ theo quy chế của Công ty và pháp luật.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong tương lai.

12 ngày phép/ năm

Đóng BHXH theo quy định của Bộ luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation

