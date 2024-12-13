Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation
- Hồ Chí Minh:
- Số 5 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Trực fanpage, trực tổng đài
Tư vấn cho Khách hàng liên hệ qua kênh fanpage/ tổng đài của Nha khoa
Lên lịch hẹn, nhắc lịch cho Khách hàng đến chăm sóc, điều trị răng tại Nha khoa
Đầu mối nhận thông tin về khiếu nại/ góp ý của Khách hàng qua kênh fanpage/ tổng đài, đưa ra phương án xử lý theo quy trình của Công ty.
Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng qua điện thoại, fanpage, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ của Công ty.
Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên
Khả năng sử dụng kỹ năng vi tính văn phòng tốt
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương, đặc biệt ứng viên có kinh nghiệm về nha khoa sẽ có thu nhập rất cao
Giọng nói rõ ràng, lưu loát
Có niềm đam mê trong công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, phân tích và giải quyết vấn đề.
Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký hợp đồng lao động, hưởng các chế độ theo quy chế của Công ty và pháp luật.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong tương lai.
12 ngày phép/ năm
Đóng BHXH theo quy định của Bộ luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation
