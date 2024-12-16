Tuyển Nhân viên kinh doanh Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Bao phủ tất cả các điểm bán trong khu vực được giao theo đúng lộ trình và thời gian quy định

Phân phối đầy đủ các sản phẩm của PVM tại tất cả điểm bán

Vệ sinh, trưng bày sản phẩm theo đúng hướng dẫn

Thực hiện đúng các chương trình phát triển thị trường như khuyến mãi, trưng bày,…

Tuân thủ và thực hiện tốt các quy định và quy trình làm việc của công ty và đại lý

Hoàn tất các báo cáo được yêu cầu một các chính xác và kịp thời

Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng

Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được giao (doanh số, các yếu tố nền tảng,…)

Thời gian bình quân tại 1 điểm bán (sales + trưng bày quầy kệ): 10-15 phút/điểm bán

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng bán hàng tốt (kinh nghiệm bán hàng trên 6 tháng) & kỹ năng thương lượng

ư

Có mối quan hệ & kinh nghiệm chăm sóc cửa hàng lẻ lớn, cửa hàng sỉ tại địa bàn

Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15tr trở lên

Thử việc 1 tháng – 100% lương

Tăng lương mỗi năm và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tăng lương mỗi năm

Đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe 24/24. Khám sức khỏe định kỳ hang năm

Ký hợp đồng trực tiếp, không qua trung gian.

Ký hợp đồng trực tiếp

Đào tạo chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến không giới hạn!

Đào tạo chuyên nghiệp

Tham gia teambuilding gắng kết (hoạt động gắn kết đội nhóm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin