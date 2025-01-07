Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Future Farms làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Future Farms
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Long:
- Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Chăm sóc khách hàng cũ vàphát triển mạng lưới khách hàng mới.
- Hỗ trợ, tư vấn cho các đại lý, cửa hàng để đưa sản phẩm ra thị trường.
- Xây dựng quy trình, giải pháp tối ưu cho từng đối tượng cây trồng.
- Hỗ trợ các đại lý, cửa hàng tư vấn kỹ thuật nông nghiệp và giải đáp thắc mắc cho nông dân.
- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Nông Học – Bảo Vệ Thực Vật
- Tuổi từ 22-30 tuổi.
- Tốt nghiệp Quản trị kinh doanh và có niềm đam mê kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
- Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, trung thực.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong ngành phân bón, thuốc BVTV.
- Tuổi từ 22-30 tuổi.
- Tốt nghiệp Quản trị kinh doanh và có niềm đam mê kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
- Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, trung thực.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong ngành phân bón, thuốc BVTV.
Tại Công Ty TNHH Future Farms Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + phụ cấp + hoa hồng bán hàng: từ 18-30tr/ tháng.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động hiện hành khi ký HĐ lao động.
- Thưởng lễ, Tết ,lương Tháng 13 và thưởng doanh số năm.
- Nghỉ lễ, Tết và phép năm theo quy định.
- Du lịch công ty hàng năm.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động hiện hành khi ký HĐ lao động.
- Thưởng lễ, Tết ,lương Tháng 13 và thưởng doanh số năm.
- Nghỉ lễ, Tết và phép năm theo quy định.
- Du lịch công ty hàng năm.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Future Farms
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI