Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - Số 7A/2, Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh,Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi, ghi nhận chi phí hoạt động của Địa điểm kinh doanh Vĩnh Long.

Làm việc với các đơn vị liên quan đến hoạt động của Địa điểm kinh doanh Vĩnh Long

Theo dõi nhập kho, xuất kho phụ tùng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 22-32 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, biết sử dụng MS, có kỹ năng giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Kỷ Lục Thì Được Hưởng Những Gì

Lươngkhởi điểm 8-9 triệu/ tháng

Thời gian thử việc 2 tháng

Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ chế độ theo luật định

Thưởng tháng 13

Chế độ sinh nhật cho nhân viên tròn 1 năm

ThưởngTết tùy theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Kỷ Lục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.