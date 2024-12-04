Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Kỷ Lục
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Long:
- Số 7A/2, Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh,Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Theo dõi, ghi nhận chi phí hoạt động của Địa điểm kinh doanh Vĩnh Long.
Làm việc với các đơn vị liên quan đến hoạt động của Địa điểm kinh doanh Vĩnh Long
Theo dõi nhập kho, xuất kho phụ tùng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 22-32 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, biết sử dụng MS, có kỹ năng giao tiếp
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Kỷ Lục Thì Được Hưởng Những Gì
Lươngkhởi điểm 8-9 triệu/ tháng
Thời gian thử việc 2 tháng
Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ chế độ theo luật định
Thưởng tháng 13
Chế độ sinh nhật cho nhân viên tròn 1 năm
ThưởngTết tùy theo tình hình kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Kỷ Lục
