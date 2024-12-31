Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển dụng nhân viên bán hàng khu vực theo kế hoạch công ty

Xây dựng kế hoạch bán hàng, chi tiết dựa trên mục tiêu doanh số và chiến lược kinh doanh của công ty.

Chịu trách nhiệm đề xuất và thực hiện các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất của từng nhân viên đảm bảo nhân viên đạt mục tiêu doanh số được giao

Hỗ trọ nhân viên bán hàng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại

Hỗ trợ nhân viên bán hàng phân tích theo dõi chỉ itêu doanh số và KPI để nhân viên bán hàng đạt hiệu quả cao nhất

Hỗ trợ nhân viên bán hàng giải quyết khó khăn từ khách hàng

Phân tích, nắm bắt thông tin về thị trường canh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược bán hàng phù hợp, hiệu quả

Lập báo các về hiệu suất bán hàng, dự báo doanh số tuần, tháng và đề xuất các chiến lược cải tiến

Hỗ trợ vào việc phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing để tăng hiệu quả bán hàng

Sắp xếp tuyến bán hàng cho nhân viên bán hàng hợp lý, nâng cao hiệu quả bán hàng