Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long:

- 10A/13, QL1A, Tân Hưng, Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tuyển dụng nhân viên bán hàng khu vực theo kế hoạch công ty
Xây dựng kế hoạch bán hàng, chi tiết dựa trên mục tiêu doanh số và chiến lược kinh doanh của công ty.
Chịu trách nhiệm đề xuất và thực hiện các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên.
Theo dõi và đánh giá hiệu suất của từng nhân viên đảm bảo nhân viên đạt mục tiêu doanh số được giao
Hỗ trọ nhân viên bán hàng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại
Hỗ trợ nhân viên bán hàng phân tích theo dõi chỉ itêu doanh số và KPI để nhân viên bán hàng đạt hiệu quả cao nhất
Hỗ trợ nhân viên bán hàng giải quyết khó khăn từ khách hàng
Phân tích, nắm bắt thông tin về thị trường canh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược bán hàng phù hợp, hiệu quả
Lập báo các về hiệu suất bán hàng, dự báo doanh số tuần, tháng và đề xuất các chiến lược cải tiến
Hỗ trợ vào việc phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing để tăng hiệu quả bán hàng
Sắp xếp tuyến bán hàng cho nhân viên bán hàng hợp lý, nâng cao hiệu quả bán hàng

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Thành thạo vi tính văn phòng
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương ngành công nghiệp dầu nhớt hoặc phụ tùng xe máy
Kỹ năng: lãnh đạo, giao tiếp, đào tạo, quản lý thời gian, phân tích báo cáo, quyết đoán, tổ chức

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 22 triệu
Được cấp phát đồng phục, sim điện thoại
Được tham gia nhưng khóa đào tạo liên tục nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 ở thị trường không cần đến văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10A/13 Quốc Lộ 1A, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

