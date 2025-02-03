Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VN
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VN

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm + thưởng doanh số hấp dẫn. Thu nhập cao từ 15

- 50tr/tháng Được đào tạo về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ. Quà tặng sinh nhật và nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT Hưởng chế độ lương tháng 13, hưởng ngày phép và chế độ thưởng Lễ Tết hằng năm Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.. Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tư vấn và bán các sản phẩm khách sạn và resort nghỉ dưỡng 5 SAO toàn quốc như Vinpearl, FLC, Flamingo ...
Đặt và sắp xếp các dịch vụ cho khách theo chương trình hợp lý, chu đáo.
Tham gia vào quảng bá, quảng cáo các sản phẩm du lịch, resort nghỉ dưỡng và các sản phẩm mục tiêu do công ty định hướng bán.
Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ của công ty. Đồng thời, chủ động đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau chuyến đi

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch, khách sạn, ngoại ngữ hoặc xã hội ..
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, điều hành tour du lịch
Yêu thích du lịch, có nhiều trải nghiệm đi du lịch tự túc, tự khám phá nhiều điểm đến
Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn và có kỹ năng giao tiếp tốt
Am hiểu thị trường du lịch trong nước, quốc tế, có thể thiết kế tour phù hợp với mục đích chuyến đi như theo nhóm, tour ghép, khách đoàn...
Có kỹ năng tư vấn, bán hàng và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng, thường xuyên sử dụng các mạng xã hội facebook, zalo, tiktok...

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Villa số 40-BT1- KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

