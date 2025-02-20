Tuyển Nhân viên kinh doanh Hoang Thien Equipment Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hoang Thien Equipment Co., Ltd
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 13 Đường Số 11, KCD Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Tìm kiếm khách tiềm năng, các dự án mới.
• Duy trì và thiết lập mối quan hệ khách hàng truyền thống của công ty.
• Nắm bắt các kiến thức chuyên môn, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của công ty tới khách hàng.
• Phối hợp để quản lý và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, nghiệm thu/bàn giao hàng hóa và thanh lý hợp đồng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành về kỹ thuật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh hàng kỹ thuật.
• Trình độ Anh văn giao tiếp.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
• Trung thực, kiên trì, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc.
• Có tinh thần trách nhiệm.
Quyền lợi:
- Mức lương 15 triệu - 20 triệu đ/tháng và thưởng hoa hồng theo doanh số.
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh hàng kỹ thuật.
• Trình độ Anh văn giao tiếp.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
• Trung thực, kiên trì, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc.
• Có tinh thần trách nhiệm.
Quyền lợi:
- Mức lương 15 triệu - 20 triệu đ/tháng và thưởng hoa hồng theo doanh số.
Tại Hoang Thien Equipment Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hoang Thien Equipment Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI