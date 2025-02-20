Tuyển Nhân viên kinh doanh Hoang Thien Equipment Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đường Số 11, KCD Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tìm kiếm khách tiềm năng, các dự án mới.

• Duy trì và thiết lập mối quan hệ khách hàng truyền thống của công ty.

• Nắm bắt các kiến thức chuyên môn, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của công ty tới khách hàng.

• Phối hợp để quản lý và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, nghiệm thu/bàn giao hàng hóa và thanh lý hợp đồng.

• Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành về kỹ thuật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh hàng kỹ thuật.

• Trình độ Anh văn giao tiếp.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

• Trung thực, kiên trì, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc.

• Có tinh thần trách nhiệm.

Quyền lợi:

- Mức lương 15 triệu - 20 triệu đ/tháng và thưởng hoa hồng theo doanh số.

Tại Hoang Thien Equipment Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

