Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH All Value Insight Data (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh - 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

1. Phát triển, duy trì và quản lý nguồn khách hàng/đại lý/hệ thống siêu thị toàn quốc trong lĩnh vực điện máy và viễn thông, kỹ thuật số;

2. Thu thập, phân tích thông tin thị trường điện máy và viễn thông, kỹ thuật số cùng các cơ hội phát triển trong ngành;

3. Thực hiện nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường và tình hình cạnh tranh giữa các hãng điện máy và viễn thông, kỹ thuật số đến từ Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam…;

4. Tiến hành đàm phán hợp tác thương mại, ký kết hợp đồng và quản trị trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá đến đại lý và thị trường

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên

2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực điện máy và viễn thông, kỹ thuật số từ 3 năm trở lên.

3. Có quan hệ tốt đẹp với các kênh phân phối, bán lẻ thiết bị điện máy và viễn thông, kỹ thuật số.

4. Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

5. Thành thạo 4 kỹ năng tiếng Trung và tiếng Anh, và có khả năng áp dụng trong đàm phán thương mại.

6. Ưu tiên ứng viên thành thạo 2 ngôn ngữ ngoại ngữ trở lên

7. Khi gửi hồ sơ, vui lòng nộp đồng thời bản CV tiếng Việt, CV tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Tại Công Ty TNHH All Value Insight Data (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 20,000,000 – 35,000,000, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

2. Thưởng theo dự án.

3. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật LĐ sau thời gian thử việc 02 tháng.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, từ 8h00 đến 17h30

Địa điểm: 63 Vĩnh Viễn, P.02, Q.10, Tp. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH All Value Insight Data (Việt Nam)

