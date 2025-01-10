Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

- Quản lý, đào tạo nhân viên, hỗ trợ tuyển dụng.

- Phát triển đội nhóm, tách văn phòng tròng thời gian 3 năm. Hoàn thành chỉ tiêu cơ bản.

- Tham gia huấn luyện, khoá đào tạo theo chương trình Cty.

- Tuỳ vào khu vực nơi ở công ty sắp xếp nơi làm việc thuận tiện đi lại cho nhân viên

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên trên 26 tuổi.

- Đã có kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực 3-5 năm.

- Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc

- Tham gia và thực hiện nội quy, quy trình làm việc của Công ty, phối hợp với quản lý để thực hiện tốt công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng, thưởng, hoa hồng đảm bảo mức lương tối thiểu 18 triệu thu nhập trung bình 20-50 triệu

- Thử việc 1 tháng

- Thời gian làm việc từ 8h30- 12h hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6

- Đào tạo và huấn luyện vừa học vừa làm trong thời gian 2 năm.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Teambuilding du lịch theo quý, năm, du lịch ngoài nước và trong nước

- Thưởng theo chương trình thi đua tháng, quý, năm

