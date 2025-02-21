Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ASP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ASP
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 209 Lô N12, Khu Đô Thị Vườn Hồng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xuất- nhập khẩu hàng hoá như tờ khai, invoice, packing list, giấy chứng nhận liên quan...
- Tìm kiếm khách hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng.
- Làm các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, kho vận,...) để đảm bảo tiến độ giao hàng
- Cập nhật thông tin thị trường, chính sách, quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu
- Các công việc liên quan khác do cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Trung 4 kĩ năng
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Trung Quốc.
- Am hiểu thị trường Trung Quốc, đặc biệt là hàng gỗ dăm
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Ngoại thương, Logistics, hoặc các ngành có liên quan
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ASP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ASP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
