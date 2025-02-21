Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ASP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 209 Lô N12, Khu Đô Thị Vườn Hồng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xuất- nhập khẩu hàng hoá như tờ khai, invoice, packing list, giấy chứng nhận liên quan...

- Tìm kiếm khách hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Làm các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, kho vận,...) để đảm bảo tiến độ giao hàng

- Cập nhật thông tin thị trường, chính sách, quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu

- Các công việc liên quan khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Trung 4 kĩ năng

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Trung Quốc.

- Am hiểu thị trường Trung Quốc, đặc biệt là hàng gỗ dăm

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Ngoại thương, Logistics, hoặc các ngành có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ASP Thì Được Hưởng Những Gì

