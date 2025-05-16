Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Đặt lịch, trao đổi, làm việc với đối tác nước ngoài như: meta, facebook,… cùng CEO

Hiểu rõ sản phẩm: Fchat - AI Chatbot & Salekit - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh của doanh nghiệp để làm việc với các đối tác

Liên hệ khách hàng trong và ngoài nước tư vấn => demo => đàm phán hợp đồng

Công việc khác nếu có được giao từ TBP

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Tiếng anh giao tiếp tốt

Kinh nghiệm dưới 1 năm ở vị trí như tư vấn/ trợ lý/ kinh doanh/ bán hàng/ marketing

Khả năng nắm bắt thông tin, đàm phán tốt

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 7.000.000đ - 12.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực) + thưởng 20% (thu nhập cạnh tranh)

Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

