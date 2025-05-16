Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Đặt lịch, trao đổi, làm việc với đối tác nước ngoài như: meta, facebook,… cùng CEO
Hiểu rõ sản phẩm: Fchat - AI Chatbot & Salekit - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh của doanh nghiệp để làm việc với các đối tác
Liên hệ khách hàng trong và ngoài nước tư vấn => demo => đàm phán hợp đồng
Công việc khác nếu có được giao từ TBP
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh giao tiếp tốt
Kinh nghiệm dưới 1 năm ở vị trí như tư vấn/ trợ lý/ kinh doanh/ bán hàng/ marketing
Khả năng nắm bắt thông tin, đàm phán tốt
Có laptop cá nhân để làm việc
Kinh nghiệm dưới 1 năm ở vị trí như tư vấn/ trợ lý/ kinh doanh/ bán hàng/ marketing
Khả năng nắm bắt thông tin, đàm phán tốt
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & pc: 7.000.000đ - 12.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực) + thưởng 20% (thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI