Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HYMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HYMI
- Hà Nội: 5
- 10tr+ %hoa hồng + thưởng ( nếu làm tốt thu nhập có thể lên đến 35
- 50tr/tháng) Thưởng kí được hợp đồng, Hoa hồng Được đào tạo bài bản, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định, đóng BHXH... Cơ hội đi công tác và du lịch nước ngoài Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu
Tư vấn, trao đổi và giải đáp các thông tin và thắc mắc của học viên về các khóa học, chương trình học, du học tại trung tâm.
Đề xuất phương án giải quyết và xử lí khiếu nại của khách hàng
Xây dựng và mở rộng mối quan hệ tốt với học viên
Tiếp khách và tư vấn trực tiếp sản phẩm khóa học/du học cho khách hàng đến trung tâm
Tư vấn khóa học/du học qua các kênh điện thoại/zalo/facebook
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh trước, trong và sau khi học viên bay
Chủ động tìm kiếm khách hàng
Phát triển nguồn cộng tác viên và đại lý
Theo dõi, thống kê và báo cáo các công việc hàng ngày, tuần, tháng, quý cho trưởng phòng
Nghiên cứu, Tìm kiếm và Tạo dựng thị trường khách hàng mới
Thiết lập và triển khai đa dạng các kênh tìm kiếm học sinh có nhu cầu du học(online/offline)
Chủ động lên kế hoạch tư vấn, chăm sóc học sinh/phụ huynh bằng hình thức gặp gỡ Trực tiếp hoặc qua điện thoại, email, Facebook, ...
Thiết lập các mối quan hệ, phát triển mạng lưới cộng tác viên cho bản thân và công ty
Hỗ trợ khách hàng các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ du học
Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm theo nhóm.
Chấp nhận sinh viên chờ bằng
Chịu được áp lực cao trong công việc, cẩn thận tỉ mỉ, ngoại hình chỉn chu, ưa nhìn
Thực hiện công việc đúng quy trình,đảm bảo tiến độ nhập học của học sinh
-Tương tác phối hợp hiệu quả với các thành viên trong bộ phận của mình và các phòng ban trong công ty
Kinh nghiệm: Sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Yêu thích công việc tư vấn du học, tiếp xúc với học sinh, sinh viên
Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục tốt
Kỹ năng tin học văn phòng và khai thác tài nguyên internet tốt
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HYMI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HYMI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
