Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Giáo Dục Quang Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập 5 - 8 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Giáo Dục Quang Minh
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Giáo Dục Quang Minh

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Tham gia lên kế hoạch, phát triển doanh số
Tham gia lên kế hoạch, viết nội dung cho chương trình quảng bá thương hiệu
Tổ chức hoạt động giao lưu, kết nối với học viên, tổ chức sự kiện cho trung tâm.
Hỗ trợ bộ phận tư vấn chăm sóc học viên, khách hàng
Tham gia các công việc được giao khác

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại...
Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp với các bộ phận, tự tin trong giao tiếp.
Có thế mạnh trong việc lên ý tưởng, tổ chức và viết nội dung sự kiện.
Thông thạo sử dụng Word, Excel, Power Point, các phần mềm đồ họa cơ bản.
Giọng nói dễ nghe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Giáo Dục Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, an toàn.
Có cơ hội giao tiếp với học viên, phụ huynh.
Cơ cơ hội phát triển bản thân.
Lương từ 5-8 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Giáo Dục Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Giáo Dục Quang Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Giáo Dục Quang Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 40, Đường Lái Thiêu 01, tổ 12, khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

