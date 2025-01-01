Tuyển Nhân viên kinh doanh Meditex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Meditex Việt Nam
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Thưởng lễ, tết, sinh nhật; tháng lương 13
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong ngành thiết bị y tế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định
Nghỉ phép 12 ngày/năm, lễ tết theo quy định của Nhà nước
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị y tế, vật tư tiêu hao
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải pháp phù hợp cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Được đào tạo về sản phẩm và giải pháp công ty cung cấp
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến y tế, kỹ thuật điện tử hoặc kinh doanh
Có kiến thức cơ bản về quy trình mua bán, thầu tại các bệnh viện công, tư
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng đi công tác tỉnh
Tại Meditex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meditex Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
