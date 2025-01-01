Tuyển Nhân viên kinh doanh Meditex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm. Lương Cứng 10 - 20M + hoa hồng Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc Thưởng lễ, tết, sinh nhật; tháng lương 13 Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong ngành thiết bị y tế Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định Nghỉ phép 12 ngày/năm, lễ tết theo quy định của Nhà nước Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị y tế, vật tư tiêu hao

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải pháp phù hợp cho khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng

Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh

Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, vật tư tiêu hao

Được đào tạo về sản phẩm và giải pháp công ty cung cấp

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến y tế, kỹ thuật điện tử hoặc kinh doanh

Có kiến thức cơ bản về quy trình mua bán, thầu tại các bệnh viện công, tư

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Sẵn sàng đi công tác tỉnh

Tại Meditex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meditex Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.