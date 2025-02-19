Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 12 Lê Duẫn, P. Hải Chậu 1, Q.Hải Châu, Hải Châu - 94 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Q. Lê Chân, Lê Chân - Vincom Plaza Phủ Lý, Tổ Hợp Thương Mại – Dịch vụ Tổng Hợp Hà Nam, P. Minh Khai, TP Phủ Lý - 175 Yersin, tổ 1, khu 1, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tư vấn sản phẩm cho khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và khách hàng qua điện thoại zalo/facebook.... đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các thao tác trên hệ thống phần mềm để xuất bill/hóa đơn bán hàng.

Chăm sóc khách hàng và phát triển tệp khách hàng của cửa hàng.

Trưng bày, vệ sinh sản phẩm và kiểm soát hình ảnh tổng thể của cửa hàng, quầy hàng.

Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 năm trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Trung thực, chăm chỉ, chịu khó.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ.

Có thể làm việc xoay ca linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6tr2 + thưởng doanh số bán hàng

Đầy đủ chế độ phúc lợi : BHXH, BHYT, thưởng Tết, 12 ngày phép năm, khám sức khỏe định kỳ, team building,...

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Hưởng chiết khấu khi mua sản phẩm của Công ty

