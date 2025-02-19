Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 12 Lê Duẫn, P. Hải Chậu 1, Q.Hải Châu, Hải Châu

- 94 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Q. Lê Chân, Lê Chân

- Vincom Plaza Phủ Lý, Tổ Hợp Thương Mại – Dịch vụ Tổng Hợp Hà Nam, P. Minh Khai, TP Phủ Lý

- 175 Yersin, tổ 1, khu 1, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tư vấn sản phẩm cho khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và khách hàng qua điện thoại zalo/facebook.... đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện các thao tác trên hệ thống phần mềm để xuất bill/hóa đơn bán hàng.
Chăm sóc khách hàng và phát triển tệp khách hàng của cửa hàng.
Trưng bày, vệ sinh sản phẩm và kiểm soát hình ảnh tổng thể của cửa hàng, quầy hàng.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 năm trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Trung thực, chăm chỉ, chịu khó.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ.
Có thể làm việc xoay ca linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6tr2 + thưởng doanh số bán hàng
Đầy đủ chế độ phúc lợi : BHXH, BHYT, thưởng Tết, 12 ngày phép năm, khám sức khỏe định kỳ, team building,...
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Hưởng chiết khấu khi mua sản phẩm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 10-10B Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

