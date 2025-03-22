Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DANH KHOA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DANH KHOA
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DANH KHOA

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lo 154 Trà Na 4, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới: Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng, Tiếp cận và tư vấn các sản phẩm bếp, phụ kiện tủ bếp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện có: Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại, theo dõi và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ, cập nhật thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi cho khách hàng
Tư vấn sản phẩm: Hiểu rõ các dòng sản phẩm và đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu, không gian bếp của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Có từ 1 đến 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DANH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DANH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 579-581 đường 29/3 quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

