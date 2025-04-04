Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Giáng, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Thanh Khê, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, giúp họ hiểu rõ về đặc điểm, tính năng và lợi ích của sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng để đảm bảo sự hài lòng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, thực hiện thanh toán và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm.

Đạt chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch kinh doanh của cửa hàng.

Cập nhật thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi và xu hướng tiêu dùng để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Báo cáo doanh số, phản hồi của khách hàng và tình hình thị trường cho quản lý theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, có khả năng thuyết phục và tư vấn khách hàng hiệu quả, thành thạo gọi điện và nhắn tin trên các nền tảng mạng xã hội.

Chủ động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc kinh doanh và sắp xếp cửa hàng sạch đẹp.

Có tinh thần học hỏi, khả năng làm việc nhóm và thích nghi nhanh với môi trường làm việc.

Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn, am thiểu về công nghệ hoặc biết sử dụng phần mềm bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7 triệu VNĐ - 10 triệu VNĐ+ Hoa hồng, có thể thỏa thuận lương khi phỏng vấn trực tiếp.

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động.

Nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.

Thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.