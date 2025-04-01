Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 38 Dương Thị Xuân Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Tìm kiếm học viên tiềm năng cho khóa học tiếng anh 1 kèm 1 trên khắp các tỉnh thành trong và ngoài nước

Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng qua website, fanpage, data, hotline, email,...

Tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu học tập của phụ huynh và học sinh.

Phối hợp với phòng Đào Tạo, Tư vấn các khóa học phù hợp với năng lực, độ tuổi và mục tiêu học tập của học sinh.

Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin về chương trình học, học phí, ưu đãi,...

Hỗ trợ Trưởng Phòng Kinh doanh triển khai truyền thông Marketing trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút tuyển sinh

Hỗ trợ học viên đăng ký khóa học và hoàn tất thủ tục nhập học.

Theo dõi và cập nhật việc nhập học của học viên, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Một số việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, marketing, tiếng Anh hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh là một lợi thế.

Kỹ năng tư vấn tốt, khả năng thuyết trình, truyền đạt thông tin hiệu quả.

Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề của khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Năng động, sáng tạo, chủ động, ham học hỏi và có khả năng thích nghi áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 46h/tuần. Thời gian từ 8h sáng đến 17h30

Lương: Thỏa Thuận+ Hoa hông thu nhập cao

BHXH, phụ cấp, thưởng vào các dịp Lễ, Tết theo quy định của trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS

