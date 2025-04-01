Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 38 Dương Thị Xuân Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Tìm kiếm học viên tiềm năng cho khóa học tiếng anh 1 kèm 1 trên khắp các tỉnh thành trong và ngoài nước
Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng qua website, fanpage, data, hotline, email,...
Tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu học tập của phụ huynh và học sinh.
Phối hợp với phòng Đào Tạo, Tư vấn các khóa học phù hợp với năng lực, độ tuổi và mục tiêu học tập của học sinh.
Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin về chương trình học, học phí, ưu đãi,...
Hỗ trợ Trưởng Phòng Kinh doanh triển khai truyền thông Marketing trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút tuyển sinh
Hỗ trợ học viên đăng ký khóa học và hoàn tất thủ tục nhập học.
Theo dõi và cập nhật việc nhập học của học viên, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.
Một số việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, marketing, tiếng Anh hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh là một lợi thế.
Kỹ năng tư vấn tốt, khả năng thuyết trình, truyền đạt thông tin hiệu quả.
Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề của khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Năng động, sáng tạo, chủ động, ham học hỏi và có khả năng thích nghi áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 46h/tuần. Thời gian từ 8h sáng đến 17h30
Lương: Thỏa Thuận+ Hoa hông thu nhập cao
BHXH, phụ cấp, thưởng vào các dịp Lễ, Tết theo quy định của trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KEY MEANS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38 Dương Thị Xuân Quý, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

