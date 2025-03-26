Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 59 Lý Nhân Tông, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1.1. Đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao

- Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch công tác tuần/ tháng/quý

- Tìm kiếm và phát triển danh sách KH

- Trực tiếp giao dịch với KH để giới thiệu và bán sản phẩm/ dịch vụ của Công ty

- Tiếp nhận, xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng

1.2. Tiếp cận KH và giới thiệu sản phẩm

- Hiểu rõ về thông tin về sản phẩm, dịch vụ công ty đang kinh doanh và qui trình làm việc của Khách hàng

- Tìm hiểu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm tương tự

Tiếp nhận & xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng

- Giải quyết các vấn đề nếu có

1.3. Theo dõi xử lý khiếu nại của KH và lập báo cáo bán hàng theo tuần/ tháng/quý/ năm

1.4. Quản lý dữ liệu khách hàng và thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu khách hàng vào hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam, Nữ

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc tương đương trở lên

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về Kinh doanh Dự Án, nhà máy

Có kiến thức về bán hàng, xây dựng mạng lưới KH, phát triển thị trường

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10,000,000 – 13,000,000 VND + hoa hồng (1-3%) (Hoặc thỏa thuận)

Có cấp laptop, sim đt cùng các công cụ hỗ trợ công việc

Lương tháng 13, thưởng Tết Âm Lịch, thưởng các ngày lễ, thưởng đột xuất, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm.

Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và các loại phụ cấp như: điện thoại, công tác phí, khóa học miễn phí, thể thao ...

Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, các chương trình chăm lo cho con CBNV (quà 1/6, trung thu, Tết âm lịch, khen thưởng con NV có thành tích học tập tốt…), các chương trình tạo động lực & gắn kết

Qùa thâm niên: Bảo hiểm sức khỏe PVI, bảo hiểm nhân thọ PVI, hiện vật, tiền thưởng theo mốc thâm niên năm làm việc

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu công việc.

Nghỉ phép, nghỉ ngày sinh nhật có lương theo quy định luật LĐ

Review tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái

