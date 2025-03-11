Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ XE MÁY SA PA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ XE MÁY SA PA
- Hồ Chí Minh:
- 131 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6,Hồ Chí Minh, Quận 6
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Quản lý và sắp xếp xe tại cửa hàng:
- Sắp xếp xe theo đúng quy định, đảm bảo đủ số lượng, màu sắc sẵn sàng bán.
- Kiểm tra xe nhập/xuất, phụ kiện theo xe, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh.
Tư vấn & bán hàng:
- Đón tiếp, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp.
- Giới thiệu các chương trình ưu đãi khi mua xe tại hệ thống PIAGGIO SAPA.
- Chủ động chăm sóc khách hàng ngay sau khi tiếp cận để tăng tỷ lệ chốt đơn.
- Livestream, quay TikTok, đăng bài quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng để mở rộng tệp khách tiềm năng.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Được hỗ trợ tối đa để trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc;
- Năng động, đam mê xe máy cao cấp Piaggio Vespa;
- Có tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc & khách hàng;
- Có tinh thần làm việc tập thể;
- Vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ trong công việc với đồng nghiệp và các phòng ban.
Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ XE MÁY SA PA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng nóng theo doanh số, thưởng hiệu quả làm việc.
- Được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng bán hàng & sử dụng công nghệ trong kinh doanh.
- Thưởng tháng 13, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
- Cơ hội phát triển sự nghiệp, môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ XE MÁY SA PA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
