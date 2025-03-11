Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ XE MÁY SA PA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 131 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6,Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Quản lý và sắp xếp xe tại cửa hàng:

- Sắp xếp xe theo đúng quy định, đảm bảo đủ số lượng, màu sắc sẵn sàng bán.

- Kiểm tra xe nhập/xuất, phụ kiện theo xe, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh.

Tư vấn & bán hàng:

- Đón tiếp, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp.

- Giới thiệu các chương trình ưu đãi khi mua xe tại hệ thống PIAGGIO SAPA.

- Chủ động chăm sóc khách hàng ngay sau khi tiếp cận để tăng tỷ lệ chốt đơn.

- Livestream, quay TikTok, đăng bài quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng để mở rộng tệp khách tiềm năng.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm: Được đào tạo qua các lớp đào tạo tại Công ty và của hãng;

- Được hỗ trợ tối đa để trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc;

- Năng động, đam mê xe máy cao cấp Piaggio Vespa;

- Có tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc & khách hàng;

- Có tinh thần làm việc tập thể;

- Vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ trong công việc với đồng nghiệp và các phòng ban.

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ XE MÁY SA PA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 6.200.000 đồng + Hoa hồng, tổng thu nhập lên đến 20 triệu/tháng

- Thưởng nóng theo doanh số, thưởng hiệu quả làm việc.

- Được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng bán hàng & sử dụng công nghệ trong kinh doanh.

- Thưởng tháng 13, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

- Cơ hội phát triển sự nghiệp, môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ XE MÁY SA PA

