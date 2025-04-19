Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận data có sẵn để tư vấn. Tìm kiếm thêm khách có nhu cầu học pha chế, mở quán...

- Tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của công ty: các khoá học, dịch vụ setup quán, sản phẩm nguyên liệu máy móc & lập bảng danh sách nguyên liệu máy móc cần mua để mở quán

- Thu thập đánh giá trải nghiệm khách hàng

- Sáng tạo nội dung bán hàng trên các kênh facebook/tiktok/zalo.... Trả lời tin nhắn của khách trên trên các nền tảng, theo dõi chăm sóc và báo cáo

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Nam/Nữ có ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Khả năng giao tiếp tốt: giọng nói dễ nghe, thuyết phục

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển hoặc tương đương, khả năng giải quyết vấn đề tốt. Đặc biệt ưu tiên với các ứng viên có kinh nghiệm tư vấn ở các trung tâm anh ngữ, giáo dục, bảo hiểm và bất động sản.

Tại CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN

