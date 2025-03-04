Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 43 Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng.
Cung cấp báo giá, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Chốt dịch vụ và chăm sóc khách hàng đến khi hoàn thành dịch vụ.
Duy trì sự hài lòng và phát triển tốt mối quan hệ với các khách hàng.
Hỗ trợ các bạn sale mới trong quá trình làm việc
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ để công ty kiểm soát tiến độ công việc và hiệu quả kinh doanh của mỗi cá nhân.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh năm 2003 - 1997: Ưu tiên SV năm cuối đang chờ bằng tốt nghiệp
Có phương tiện đi làm chủ động và smartphone
Kỹ năng gõ phím máy tính và chat trên điện thoại tốt
Nói năng lưu loát, không nói ngọng, khả năng diễn đạt, đàm phán, xử lý tình huống tốt
Nhanh nhẹn, thật thà, năng động.
Chú tâm làm việc, nắm rõ KPI, chủ động hoàn thành công việc được giao
Có kỹ năng phối hợp với đội nhóm để làm việc vì mục tiêu chung
Có tư duy chiến lược, sẵn sàng đổi mới, cải tiến cách làm để nâng cao hiệu suất làm việc
Có kế hoạch gắn bó với doanh nghiệp tối thiểu 1 năm
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh động : Ca sáng: 8h00 - 12h, Ca chiều: 13h30 – 17h30, Ca tối: 18h00 - 21h30. ( Được đăng ký ca làm phù hợp )
Full time: 26 ngày ( 52 ca/1 tháng),
Được trang bị sẵn máy tính làm việc ( Ưu tiên có laptop )
Có lợi thế nếu bạn đang học hoặc có các kỹ năng liên quan đến kinh doanh. Nếu chưa có kinh nghiệm: được đào tạo các kỹ năng Sale cơ bản (Cách tiếp cận khách hàng, cách chốt sale, làm đẹp profile,.. )
Được đóng BHXH, BHYT
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có thể phát triển lên Leader Team ngay trong tháng làm việc chính thức đầu tiên.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung, tôn trọng ý kiến cá nhân.
Tham gia team building, hoạt động sinh nhật, du lịch hàng năm.
Chế độ nghỉ phép, đau ốm, hiếu hỉ đầy đủ cho cán bộ nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
