Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 43 Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng.

Cung cấp báo giá, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Chốt dịch vụ và chăm sóc khách hàng đến khi hoàn thành dịch vụ.

Duy trì sự hài lòng và phát triển tốt mối quan hệ với các khách hàng.

Hỗ trợ các bạn sale mới trong quá trình làm việc

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ để công ty kiểm soát tiến độ công việc và hiệu quả kinh doanh của mỗi cá nhân.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 2003 - 1997: Ưu tiên SV năm cuối đang chờ bằng tốt nghiệp

Có phương tiện đi làm chủ động và smartphone

Kỹ năng gõ phím máy tính và chat trên điện thoại tốt

Nói năng lưu loát, không nói ngọng, khả năng diễn đạt, đàm phán, xử lý tình huống tốt

Nhanh nhẹn, thật thà, năng động.

Chú tâm làm việc, nắm rõ KPI, chủ động hoàn thành công việc được giao

Có kỹ năng phối hợp với đội nhóm để làm việc vì mục tiêu chung

Có tư duy chiến lược, sẵn sàng đổi mới, cải tiến cách làm để nâng cao hiệu suất làm việc

Có kế hoạch gắn bó với doanh nghiệp tối thiểu 1 năm

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh động : Ca sáng: 8h00 - 12h, Ca chiều: 13h30 – 17h30, Ca tối: 18h00 - 21h30. ( Được đăng ký ca làm phù hợp )

Full time: 26 ngày ( 52 ca/1 tháng),

Được trang bị sẵn máy tính làm việc ( Ưu tiên có laptop )

Có lợi thế nếu bạn đang học hoặc có các kỹ năng liên quan đến kinh doanh. Nếu chưa có kinh nghiệm: được đào tạo các kỹ năng Sale cơ bản (Cách tiếp cận khách hàng, cách chốt sale, làm đẹp profile,.. )

Được đóng BHXH, BHYT

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có thể phát triển lên Leader Team ngay trong tháng làm việc chính thức đầu tiên.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung, tôn trọng ý kiến cá nhân.

Tham gia team building, hoạt động sinh nhật, du lịch hàng năm.

Chế độ nghỉ phép, đau ốm, hiếu hỉ đầy đủ cho cán bộ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin