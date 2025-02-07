Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á
- Bình Dương:
- 1/9A quốc lộ 1A, Phường An Bình, Dĩ An , Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
- Lập kế hoạch kinh doanh theo năm, quý, tháng, tuần.
- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh trong toàn hệ thống đảm bảo hiệu quả, đạt target.
- Thực hiện báo cáo kết quả triển khai hoạt động kinh doanh định kỳ năm, quý, tháng, tuần.
- Đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, mở rộng tệp khách hàng, phát triển sản phẩm mới ra thị trường, mở rộng kênh kinh doanh.
- Đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ nhân sự trong phòng, đảm bảo nhân viên đầy đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công việc.
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh
- Kinh nghiệm từ 5 năm làm Trưởng phòng Kinh doanh, quản lý từ 10-20 nhân viên.
- Có kinh nghiệm làm trong ngành Dược, Công nghệ sinh học, Y tế……vv
- Có khả năng triển khai kinh doanh hệ thống.
- Thành thạo Tin học văn phòng: Word, excel, powerpoint
- Có kỹ năng đọc và phân tích báo cáo.
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên…..vv
Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp nhà trọ, nhà xa…vv
Số ngày làm việc trong tuần: 5,5 ngày, từ thứ 2 đến thứ sáng thứ 7 hàng tuần.
Thời gian làm việc trong ngày như sau:
Sáng từ 7:45 -11:45
Chiều từ 13:00-17:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
