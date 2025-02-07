Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1/9A quốc lộ 1A, Phường An Bình, Dĩ An , Bình Dương, Thị xã Dĩ An

- Lập kế hoạch kinh doanh theo năm, quý, tháng, tuần.

- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh trong toàn hệ thống đảm bảo hiệu quả, đạt target.

- Thực hiện báo cáo kết quả triển khai hoạt động kinh doanh định kỳ năm, quý, tháng, tuần.

- Đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, mở rộng tệp khách hàng, phát triển sản phẩm mới ra thị trường, mở rộng kênh kinh doanh.

- Đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ nhân sự trong phòng, đảm bảo nhân viên đầy đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công việc.

- Nam/ Nữ: Độ tuổi từ 35-50

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh

- Kinh nghiệm từ 5 năm làm Trưởng phòng Kinh doanh, quản lý từ 10-20 nhân viên.

- Có kinh nghiệm làm trong ngành Dược, Công nghệ sinh học, Y tế……vv

- Có khả năng triển khai kinh doanh hệ thống.

- Thành thạo Tin học văn phòng: Word, excel, powerpoint

- Có kỹ năng đọc và phân tích báo cáo.

Lương: 30tr + doanh số

Lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên…..vv

Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp nhà trọ, nhà xa…vv

Số ngày làm việc trong tuần: 5,5 ngày, từ thứ 2 đến thứ sáng thứ 7 hàng tuần.

Thời gian làm việc trong ngày như sau:

Sáng từ 7:45 -11:45

Chiều từ 13:00-17:00

